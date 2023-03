Segnalini: ‘Nessun fiume d’acqua Tunnel Tangenziale Roma’

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato riaperto ieri sera, alle 20:00 il tunnel della Tangenziale in direzione San Giovanni, all’altezza di via dei Monti Tiburtini a Roma.

Nella serata del 15 marzo nella galleria si è verificata un’improvvisa perdita d’acqua che ha richiesto l’immediata chiusura della tratta per evitare possibili incidenti.

La galleria è stata chiusa preventivamente per fare le opportune verifiche di sicurezza e le squadre del CSIMU si sono attivate immediatamente per ristabilire la funzionalità e la normale circolazione.

Contestualmente sono state avviate tutte le opportune indagini sulla causa dell’infiltrazione. Nel giro di 24 ore la situazione è stata ripristinata ed è stata riaperta la canna principale della Tangenziale, come anche l’ingresso dai Monti Tiburtini che è pienamente funzionante.

Commenta l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini:

Nessun fiume d’acqua nel tunnel della Tangenziale. Quella che si è verificata è stata una perdita circoscritta e prontamente siamo intervenuti per la sicurezza degli automobilisti, e per le indagini da compiere.

Inoltre, abbiamo attivato immediatamente il servizio di Roma Mobilità con una ‘Ultim’ora’ per avvertire tutti. Le squadre del CSIMU, che ringrazio per l’impegno quotidiano, hanno iniziato a lavorare da subito e in 24 ore è stata ripristinata sicurezza e funzionalità.

In questa fase stiamo conducendo ulteriori indagini per vanificare ogni altra possibile interruzione di traffico. Come per altre situazioni di Roma, stiamo ponendo riparo ad anni di noncuranza: a questo tunnel, costruito nel 2012, nessuno ha mai messo mano seriamente.

Recentemente abbiamo provveduto a rimettere in sicurezza la galleria Fleming e la stessa operazione la stiamo portando avanti sulla galleria Ignazio Guidi sul Muro Torto.

Altri lavori di questo tipo impegnano il CSIMU per tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria su infrastrutture stradali, per troppo tempo abbandonate a se stesse.