Seggi elettorali: a Napoli 60 interventi per danni e allagamenti

Il Comune di Napoli e la Napoli Servizi intervengono per segnalazioni dovute ai danni e agli allagamenti per le forti piogge

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono circa 60 gli interventi effettuati dal Comune di Napoli insieme alla Napoli Servizi nei seggi elettorali nella sola giornata di oggi, domenica 25 settembre, a seguito di segnalazioni dovute ai danni e agli allagamenti per le forti piogge.

Questa notte sarà operativo un gruppo di assistenza per garantire regolarità alle operazioni di spoglio e al Parco Quadrifoglio, presso la sede del servizio elettorale, sarà attiva una squadra di intervento pronta a rispondere ad ogni chiamata.

Gli operai della Napoli Servizi sono intervenuti anche presso la Caserma dei Carabinieri in via Benedetto Quaranta che era stata totalmente allagata.

Il Servizio Verde della città era intervenuto, inoltre, nel corso del pomeriggio per rimuovere un pino caduto in via Monte Faito.