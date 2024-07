Seduta della Giunta dedicata alla situazione carceraria in Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Carenza di prodotti igienici, muffa, insetti, barattoli pieni di cimici.

Sono queste le condizioni oggetto dei numerosi esposti presentati negli ultimi mesi dagli avvocati dei detenuti reclusi nelle carceri di Sollicciano e che hanno preceduto il suicidio del giovane detenuto tunisino che avrebbe dovuto finire di scontare la pena a novembre del 2025.

Il carcere di Sollicciano è noto per le sue pessime condizioni igieniche e sanitarie e il grave sovraffollamento: al 30 giugno risultavano presenti un numero di detenuti ben superiore a quello previsto dalla capienza regolamentare e in queste settimane la situazione nelle celle è ulteriormente peggiorata a causa del caldo

Sull’argomento è intervenuto il Presidente della Regione Eugenio Giani annunciando per lunedì 8 luglio

una seduta straordinaria della Giunta dedicata ad una informativa sulla situazione delle carceri in Toscana e particolarmente alla questione relativa a Sollicciano.

È necessario, a questo proposito, che il Ministero della Giustizia dia seguito al progetto volto al risanamento e rigenerazione della struttura carceraria ed ad interventi urgenti sotto il profilo igienico – sanitario e ancor di più al ripristino di condizioni di vita dignitose per tutti coloro che sono soggetti a misure detentive.

La Regione intende destinare 500mila euro di risorse proprie per promuovere ed incentivare attività culturali all’interno delle carceri come misura in grado di contrastare il senso di vuoto e assenza di motivazioni che spesso contraddistinguono la condizione detentiva, specie dei più giovani.

Quando un ragazzo di soli vent’anni si toglie la vita è una sconfitta per tutti.