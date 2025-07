Secondo fantastico argento per Laura Rogora in Coppa del Mondo Lead

La sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo si disputerà a Koper, in Slovenia, il 5 – 6 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’altra favolosa medaglia d’argento per Laura Rogora!

Nella quinta tappa di Coppa del Mondo Lead a Madrid la grande scalatrice azzurra ha saputo confermarsi ai massimi livelli, salendo per la seconda volta in questa stagione sul podio.

Nelle qualifiche Laura ha realizzato una meravigliosa doppietta di top e si è subito accomodata in testa alla classifica femminile, a pari merito con la coreana Seo.

Oltre alla Rogora anche altri 2 azzurri hanno conquistato il pass per la semifinale: Giovanni Placci ha realizzato una notevole prova, raggiungendo la presa 43+ e 38+, e conquistando il 10° posto.

Filip Schenk ha confermato il suo buon stato di forma e nelle due run di qualifica ha raggiunto la presa 42+ e 39+, piazzandosi in 11° posizione.

Stefano Ghisolfi ha scalato le due vie fino alla presa 38+ e ha agguantato la 26° posizione, non riuscendo purtroppo a rientrare nella top 24 dei semifinalisti.

In semifinale Laura non si è smentita, ha conquistato il pass per la finale arrivando vicinissima al top, così come la coreana Seo. Si sono piazzate entrambe al 2° posto, dopo la statunitense Sanders, unica ad afferrare il top.

Semifinale più amara quella maschile: Placci e Schenk hanno realizzato delle ottime prestazioni, approdando entrambi alla presa 42+, ma purtroppo non sono riusciti a rientrare nella top 8: si sono piazzati rispettivamente all’11° e 12° posto.

In testa alla classifica si è posto il giapponese Yoshida, tallonato dallo spagnolo Ginés Lopez e dall’altro nipponico Suzuki.

In finale la Rogora ha saputo scalare con la consueta caparbietà e abilità tecnica sopraffina, fino alla presa 48+. L’ha preceduta solo la statunitense Sanders, che ha raggiunto il top. Bronzo per l’altra americana Raboutou.

Si tratta del secondo argento per la nostra campionessa, dopo la medaglia conquistata ad Innsbruck, e contribuisce fortemente a mantenerla al 3° posto nel ranking assoluto.

Il podio maschile ha visto la vittoria del coreano Lee, argento per Ginès Lopez e bronzo per il giapponese Yoshida.

Il prossimo appuntamento con i migliori specialisti di difficoltà è per la sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo, a Koper, il 5 – 6 settembre.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1454/