Secondigliano, memoria e futuro

Con la deposizione di una corona di fiori si è svolta nel pomeriggio la commemorazione di quella che oggi viene ricordata come la tragedia della voragine di Secondigliano.

Il 23 gennaio 1996 al Quadrivio di Secondigliano un disastro segnò la storia del quartiere: durante i lavori nel sottosuolo ci fu il crollo di una galleria sotterranea a cui seguì un’esplosione che provocò una voragine enorme.

A distanza di trent’anni la commemorazione delle vittime si accompagna ad un progetto di rigenerazione dell’area, che per anni è stata percepita come uno spazio negato.

Il progetto ‘Era, è e sarà Quadrivio’ è stato presentato alla comunità nel centro Sandro Pertini del quartiere. Si basa su una fase preliminare di ascolto dei cittadini, e prevede l’integrazione tra un moderno assetto architettonico e un sistema di attività sociali continuative.