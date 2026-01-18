Seconda vittoria consecutiva per la Klimatica Cesport Italia

Battuta la Nautilus Nuoto Roma per 14 – 11

Riceviamo e pubblichiamo.

Buona la prima alla Scandone del 2026 per la Klimatica Cesport Italia che centra la seconda vittoria consecutiva in campionato avendo la meglio sulla Nautilus Nuoto Roma per 14 – 11.

Un risultato incoraggiante ottenuto al termine di tre tempi di grande equilibrio con in mezzo un secondo parziale devastante che consente alla Cesport di guadagnare terreno in chiave salvezza agguantando proprio la compagine romana a quota sei.

Partenza sottotono per i partenopei che si lasciano sorprendere per due volte in ripartenza, la Nautilus ne approfitta per siglare i due rigori fischiati dall’arbitro, i partenopei entrano in partita infliggendo agli ospiti in meno due minuti un parziale di 4 – 0 con reti di Perrotta, Femiano, Dario Esposito e ancora Femiano, la Nautilus accorcia ma Dario Esposito nel finale segna il 5- 3.

Il secondo tempo si apre col gol della Nautilus, da qui in poi è un monologo gialloblù con la Cesport che sfrutta ogni pallone giocato a sua favore andando a bersaglio con Alesssndro Esposito, Claudio Corcione, Perrotta, Cuomo e De Martino.

Nel terzo tempo regna l’equilibrio con quattro gol per parte, la Klimatica non ha bisogno di forzare e gestisce le operazioni, la Nautilus Nuoto Roma prova a rifarsi più volte sotto ma il punteggio ad otto minuti dal termine è di 14 – 8 con gol napoletani di Femiano, Dario Esposito, De Martino e nuovamente Dario Esposito.

Nell’ultimo tempo la Nautilus con grande orgoglio prova a rientrare in partita, grazie anche a tante decisioni controverse dell’arbitro, nonostante ciò la Cesport non si lascia innervosire e riesce a conquistare i tre punti vincendo 14 – 11.

Risultato giusto per quanto si è visto con una Cesport che sfodera la quinta prestazione in crescendo ed ha la meglio sull’avversario.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

È una vittoria che consente ai partenopei di riacciuffare la zona salvezza assieme ad una serie di squadre prima dei tre derby del girone che ci diranno di più sul girone d’andata.

Bravi tutti, ora testa al Nuoto 2000c nostro prossimo avversario.

Klimatica Cesport Italia – Nautilus Nuoto Roma 14-11

(5 – 3; 5 – 1; 4 – 4; 0 – 3)

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Paulillo, Perrotta 2, Russo, De Martino 2, Corcione 1, Esposito D. 5, De Buono, Femiano 3, Sciubba, Esposito A., Torti, Cuomo 1. All. Gagliotta

Nautilus Nuoto Roma: Notarini L., Pacciani 1, Notarini A., Perna 1, Scarfagna 1, Garcia A. 5, Tufo, Bogni 1, Garcia G., Pisu, Bonetti 2, Montesanto, Galbiati. All. Garcia J.R.

Arbitro: Balestriere