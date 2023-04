Seconda vittoria consecutiva per la Cesport

Allo Stadio del Nuoto di Caserta i gialloblù battono l’Azzurra per 19 – 7

Riceviamo e pubblichiamo.

Rispetta il pronostico la Cesport Italia che batte nettamente l’Azzurra’99 per 19 – 7 dopo quattro tempi in cui i gialloblù hanno sempre condotto fin dalle prime battute infliggendo agli avversari un passivo pesante già dopo pochi minuti.

Partono forte i partenopei con Femiano che recupera un pallone sbucando sott’acqua ed infilandolo alle spalle del portiere avversario, la doppietta di Dario Esposito permette alla Cesport di chiudere i primi sette minuti avanti per 3 – 0.

I partenopei allungano nel secondo quarto grazie alle doppiette di Perrotta e Dario Esposito e al gol di Claudio Corcione; gialloblù avanti per 8 – 1 a metà gara.

Dopo un tentativo di reazione della squadra di casa, la Cesport chiude definitivamente i conti grazie alle reti di Bouchè, Dario Esposito, Perrotta e Di Maro che va a bersaglio per tre volte; 14 – 3 Cesport a sette minuti dal termine.

Non cambia il copione nell’ultima frazione, la Cesport gestisce aggiudicandosi il match per 19 – 7 grazie alle reti di Roberto Corcione, Perrotta, Di Maro ed Alessandro Esposito per due volte.

A cinque giornate dal termine i gialloblù sono momentaneamente al comando della graduatoria nell’attesa di conoscere i risultati delle avversarie; la prossima fase della stagione ci dirà quale sarà il vero valore della Cesport.

Per ora bene così!

Azzurra’99 – Cesport Italia 7 – 19

(0 – 3; 1 – 5; 2 – 6; 4 – 5)

Azzurra’99: Miraldi, Mollo, Alifante 3, Bianco, Di Monda, Maietta C., Scognamillo, Taglialatela, Maietta F. 2, Liccardo 1, Capuozzo 1. All. Liguori

Cesport Italia: Torti, Di Maro 4, Pasquariello, Perrotta 4, Bouchè 1, D’Onofrio, Corcione C. 1, Esposito D. 5, Corcione R. 1, Esposito A. 2, Grazioso, Femiano 1, Orbinato. All. Gagliotta

Arbitro: Balestriere