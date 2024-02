Seconda edizione di Lumina Academy, si presenta bando alla Federico II

Appuntamento il 5 febbraio nell’Aula Spinelli di Scienze Politiche

Riceviamo e pubblichiamo.

Lumina Academy: verrà presentato il 5 febbraio 2024 il bando per partecipare alla seconda edizione del percorso formativo per laureandi e laureati provenienti da corsi di studio di area umanistica, finalizzato all’entrata nel mondo del lavoro.

L’incontro si terrà alla Federico II, lunedì 5 febbraio 2024, alle 16:00, nell’Aula Spinelli del Dipartimento di Scienze Politiche, in via Leopoldo Rodinò, 22.

Il corso nasce da un’idea di Deloitte, società di consulenza a livello internazionale: il progetto ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti e la creazione di un network sinergico, composto da professionisti con background differenti.

Il percorso, gratuito, avrà una durata di 5 settimane, dal 29 aprile al 31 maggio 2024.