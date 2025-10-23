Seconda Chance e Plastic Free ripuliscono Rotonda Diaz a Napoli

L’iniziativa è in programma il 25 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città, Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, e Seconda Chance, associazione del Terzo Settore dedicata al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, tornano a unire le forze per una nuova giornata di impegno condiviso tra ambiente e inclusione sociale.

Sabato 25 ottobre, la Campania sarà protagonista con una grande giornata di pulizia alla Rotonda Diaz di Napoli, dove volontari e detenuti in permesso premio provenienti dalla Casa Circondariale ‘Pasquale Mandato’ di Secondigliano si ritroveranno fianco a fianco per liberare la zona degli scogli da plastica e rifiuti.

L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale della Campania e dal Comune di Napoli, rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e riscatto sociale, in una delle location simbolo del capoluogo partenopeo.

Flavia Filippi, Presidente e fondatrice di Seconda Chance, spiega:

Dopo i risultati straordinari di maggio, abbiamo deciso di rimetterci subito in moto. Queste giornate non sono semplici azioni di pulizia, ma esperienze di comunità. Detenuti, volontari, educatori e cittadini si ritrovano insieme a condividere gesti concreti di rispetto e solidarietà. È così che il reinserimento diventa reale: attraverso la fiducia, la partecipazione e l’impegno condiviso.

Una visione che si integra pienamente con la missione di Plastic Free, come sottolinea Lorenzo Zitignani, Direttore generale dell’organizzazione:

Le nostre giornate di pulizia ambientale nascono per sensibilizzare, ma anche per unire. Iniziative come questa dimostrano che l’associazionismo può essere un ponte tra mondi diversi, creando valore per l’ambiente e per le persone. Collaborare con Seconda Chance ci ricorda che cambiare è possibile, e che a far del bene non si sbaglia mai.

La mobilitazione del 25 ottobre rappresenta una nuova tappa del percorso comune avviato tre anni fa tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che continua a crescere grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, i Comuni, le aziende di igiene urbana, le associazioni locali e i volontari di tutta Italia.

L’obiettivo è sempre lo stesso: costruire comunità più pulite, solidali e inclusive.