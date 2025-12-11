‘Second Hand – Di Seconda Mano’ – XXVIII edizione in Sala Assoli

La rassegna di danza contemporanea è in scena a Napoli dall’11 al 14 dicembre

‘Second Hand – Di Seconda Mano’ torna a Napoli per la sua ventottesima edizione, dall’11 al 14 dicembre 2025 presso la Sala Assoli.

Diretta da Gabriella Stazio e parte del progetto Dance Ecosystem – Supporting Artists Under 35 2025/2027, la rassegna conferma la sua vocazione: giovane coreografia d’autore, dialogo tra artisti nazionali e internazionali, scambio intergenerazionale tra artisti junior e senior, sperimentazione sui temi della contemporaneità.

Un laboratorio che prende il titolo provocatorio scelto da Merce Cunningham nel 1970, dove frammenti già esistenti venivano ricombinati in creazioni originali.

La serata inaugurale dell’11 dicembre alle 20:30 propone tre lavori distinti per poetiche e linguaggi: ‘Oscure Luminiscenze’ di Lucas Monteiro Delfino, Flavia Dule, Angela Valeria Russo esplora gli angoli più remoti dell’interiorità umana, con drammaturgia e regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena, interpretata da Flavia Dule e Manolo Perazzi, prodotta da Asmed – Balletto di Sardegna e co-prodotta da Danzeventi.

Segue ‘Dilatazione di un Attimo’, Noemi De Rosa e Pierfrancesco Vicinanza, vincitore del Bando MUD C.Re.A.Re. Campania, un’indagine sul tempo e sull’ecosistema che unisce gesto, spazio e quarta dimensione, interpretato da Noemi De Rosa, con luci di Classico Light e produzione Compagnia Borderlinedanza 2024.

Chiude la serata ‘Desdemona’, Monica Casadei, un duetto ispirato a Shakespeare e Verdi, con Alfonso Donnarumma e Christian Pellino, elaborazioni musicali di Luca Vianini e Fabio Fiandrini, prodotto da Compagnia Artemis Danza.

Il 12 dicembre alle 20:30 la rassegna esplora figure mitologiche e indagini intime: ‘Elena’, regia e coreografia di Davide Romeo, prodotto da Associazione Culturale Atacama Onlus e Uscite di

Emergenza Dance Company, riflette sul peso archetipico della bellezza femminile e sulla sua rappresentazione nella cultura occidentale, con la danzatrice Iris Morello e supporto psicologico di Alice Gabellini.

‘Noa’ di Jye-Hwei Lin, indaga la presenza del corpo singolare nel qui e ora, interpretato da Noa Van Tichel, con musiche di Enrico Ascoli e costumi di Manuela Dello Preite.

La serata si chiude con ‘Il Fuoco del Vesuvio’ di Gabriella Stazio, un omaggio al territorio e alla storia di Napoli attraverso tre fuochi simbolici – magma, industria e creatività – con Valeria D’Antonio, Luigi De Stefano, Sonia Di Gennaro, Francesca Gifuni, Christian Pellino della Compagnia Movimento Danza, musiche originali di Luigi Stazio e Almamegretta, sound design di Francesco Giangrande e video da ex Acciaieria Italsider di Bagnoli, con consulenza ai video di Pappi Corsicato.

Il 13 dicembre alle 20:30, il programma accoglie la tecnologia e la sperimentazione crossmediale: ‘Koppelia_giardino13’ della coreografa Ariella Vidach rielabora il balletto Coppélia e il racconto di E.T.A. Hoffmann attraverso motion capture e ambienti 3D, con interpreti Rafael Candela, Sofia Casprini e Carmine Di Pace; Nicola Simone Cisternino con ‘L’Aventure / Overture’ indaga la percezione collettiva e la comunicazione metaforica tra individui, prodotto da Twain – Centro di produzione danza; ‘A lot of’, Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, esplora l’istinto umano e la relazione tra corpi in continuo movimento, con Giovanni Careccia, Enrico Lulye e Gioele Cosentino, musiche di Filippo Ripamonti e co-produzione FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea.

La giornata conclusiva del 14 dicembre alle ore 18:00 propone tre creazioni che fondono memoria storica, scienza e riflessione sociale: ‘La nona – Quel che resta di noi e della terra’ con la coreografia e il concept di Flavia Bucciero che interpreta la Nona Sinfonia di Beethoven come percorso tra uomo e natura, con interventi di musica elettronica di Antonio Ferdinando Di Stefano e passo a due di Iolanda Del Vecchio e Alice D’Urso; ‘Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali’ del coreografo Raphael Bianco è un’indagine coreografica sul corpo e le sue zone simboliche, con musica di Alessandro Cortini e sound design di Diego Mingolla, prodotto dalla Fondazione Egri Centro di Rilevante Interesse per la Danza; ‘Tapirulan‘, con le coreografie di Sara Lourenco rappresenta il viaggio della

vita femminile, con Francesca La Cava, light design di Stefano Pirandello, musica live electronics di Globster e produzione Gruppo e-Motion.

Gli spettacoli si svolgono presso Sala Assoli, Vico Lungo Teatro Nuovo 110, Napoli.

Orari:

11 – 13 dicembre ore 20:30;

14 dicembre ore 18:00.

Biglietto unico 12 €.

Per informazioni:

Movimento Danza – Organismo di Promozione Nazionale

info@movimentodanza.org