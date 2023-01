‘Se tutto va bene… stiamo uguale a prima’ al Teatro Totò

In scena a Napoli dal 20 al 29 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua a ritmo serrato la stagione del Teatro Totò a Napoli con Simone Schettino e lo spettacolo ‘Se tutto va bene… stiamo uguale a prima’.

In scena nello spazio di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori dal 20 fino a domenica 29 gennaio, sabato doppio spettacolo, il lavoro del popolare comico e cabarettista con la regia di Enzo Liguori, condurrà il pubblico in un mondo diviso tra le risate e le riflessioni.

Si legge nelle note dello spettacolo: