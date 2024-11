‘Se mi lasci… ti sequestro!’ al Teatro Spazio 18B

In scena a Roma dal 13 novembre al 1° dicembre

Debutta al Teatro Spazio 18B di Roma, dal 13 novembre al 1° dicembre, ‘Se mi lasci… ti sequestro!’ brillante commedia scritta da Massimo Roberto Beato e diretta da Jacopo Bezzi, con Evelina Nazzari, Eugenio Marinelli, Michele Lisi, Carlotta Mangione.

Una produzione ‘La Compagnia dei Masnadieri’

Organizzazione Ferrante Cavazzuti

Foto e grafica Luca Tizzano

Quando la brillante psicologa Anna arriva nella sua casa di campagna e trova petali di rosa sparsi sul pavimento, immagina che il marito Marco le stia serbando una sorpresa amorosa: tale accoglienza è in realtà riservata a Linda, l’amante di lui, con la quale l’uomo intende trasferirsi a Barcellona.

Anna trova Marco in camera che le sta scrivendo una lettera di addio e non accetta di essere scaricata e trovarsi sola alla sua età, così sequestra il marito e lo lega ad una sedia disposta a tutto per riconquistarlo. Da questo episodio una serie di strani e fortuiti eventi goffi e divertenti, trascineranno la storia verso un inaspettato finale.

Teatro Spazio 18B

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 18B

Garbatella – Roma

Info e prenotazioni:

WhatsApp 333-3305794 / Tel. 06-92594210

www.spazio18b.com

Biglietti:

intero 18 euro

Orario spettacoli

dal mercoledì al sabato ore 20:30

domenica ore 18:00