‘Se lievita è vero Amore’, l’evento solidale arriva da Diametro 3.0

Il 27 gennaio a Casoria (NA) la serata a sostegno di Fondazione Serena Onlus per il Centro Clinico NeMO

Serata degustazione e debutto della pizza NeMO ‘Lievitata d’Amore’ firmata Antonio Tancredi.

Martedì 27 gennaio fa tappa da Diametro 3.0 l’iniziativa ‘Se lievita è vero Amore’ il progetto di solidarietà ideato, progettato e realizzato da Carbot Communication che coinvolge 10 pizzerie italiane d’eccellenza.

Il nobile intento è quello di trasformare la pizza in uno strumento concreto di sostegno alla ricerca e all’assistenza sanitaria operata da Fondazione Serena Onlus per il Centro Clinico NeMO presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Ospedale Monaldi Napoli, il Policlinico Gemelli di Roma e l’Ospedale Niguarda di Milano.

La serata da Diametro 3.0 propone un menu degustazione solidale al costo di 50 euro, con l’intero incasso devoluto al Centro Clinico NeMO. In occasione dell’evento debutterà ufficialmente la Pizza NeMO ‘Lievitata d’Amore’, che entrerà stabilmente nel menu della pizzeria per un anno al prezzo di 9 euro.

Ogni pizzaiolo aderente al progetto ha, infatti, ideato una pizza secondo il proprio stile, devolvendo, ogni mese, l’intero incasso in beneficenza.

Il progetto proseguirà il 28 gennaio da Raffale Bonetta, Raf Bonetta Pizzeria al Vomero, Napoli e il 29 gennaio da Manuel Maiorano a La Fenice Pizzeria Contemporanea di Pistoia. Pronte ad essere lanciate altre 5 serate, seguite poi da altrettanti appuntamenti conclusivi e un grande evento finale.

‘Se lievita è vero Amore’ non parla solo di pizza: è un movimento di professionisti che trasforma abilità e passione in un gesto concreto di solidarietà, dimostrando come la cucina possa diventare strumento di valori, responsabilità e impegno verso gli altri.

Perché con ogni impasto che cresce, cresce anche l’amore per l’altro.

Menu Degustazione

Bun Artigianale

Stracotto di manzo, cipolla caramellata al whisky e salsa barbecue. Pizza Partenopea

Impasto a doppia cottura con crema di puttanesca, alici del Cantabrico, olio al prezzemolo e polvere di olive nere e tarallo napoletano. Pizza Radici

Crema di topinambur, salsiccia al finocchietto, castagne di Roccamonfina infornate, provola di Agerola e tartufo nero. Pizza Marinara Crunchy

Crema di datterino giallo, origano di montagna, pomodorino rosso semi-dry e olive nere taggiasche. Pizza NeMO

Crema di bufala, datterino giallo e datterino rosso in doppia consistenza, crema del Piennolo. Pizza Scrunchy Ricotta e Pera

Base pala dolce con crema di ricotta di bufala, crema di mandarino, pere sciroppate e cioccolato belga.

Pizza NeMO / Lievitata d’Amore

Crema di bufala, datterino giallo in doppia consistenza, crema del Piennolo e datterino rosso in doppia consistenza.

Prenotazione obbligatoria.

I Centri Clinici NeMO

I Centri Clinici NeMO, dal 2008, rispondono in modo mirato ai bisogni clinico-assistenziali di adulti e bambini che convivono con malattie neuromuscolari e neurodegenerative, come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari.

Il progetto ‘Se lievita è vero Amore’ contribuirà al sostegno delle seguenti attività e servizi: