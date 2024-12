Se il tablet diventa la babysitter o l’unico amico dei bambini

C’è un’immagine ricorrente nelle case di oggi, nei ristoranti, sui treni: il bambino con il tablet in mano, la testa china, gli occhi incollati allo schermo, immerso in un mondo di colori e suoni digitali.

Per molti genitori, questi momenti sono una tregua necessaria; con i ritmi frenetici che hanno, dare al proprio figlio un dispositivo elettronico sembra la soluzione più semplice.

È solo un modo per tenerlo tranquillo a tavola, mentre si cucina, o anche per aiutarlo ad addormentarsi.

Ma cosa stiamo veramente offrendo ai nostri figli quando mettiamo un tablet nelle loro mani?

L’uso eccessivo di dispositivi digitali da parte dei più piccoli non è un semplice dettaglio della vita moderna, ma un fenomeno che sta modellando un’intera generazione. Non solo una televisione che ti obbliga al minimo di interazione di cambiare il canale.

Gli schermi sono sempre più vicini, personali e interattivi, quasi estensioni del loro corpo. È come se il tablet fosse diventato una babysitter silenziosa, sempre disponibile, capace di risolvere qualsiasi crisi, dal pianto inconsolabile alla noia insistente.

Ma a che prezzo?

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo e sociale. In questo periodo si costruiscono le basi per la capacità di attenzione, la gestione delle emozioni, la creatività e la socializzazione.

Quando un bambino viene esposto eccessivamente agli schermi, si rischia di interferire con questo processo. L’attenzione viene catturata da stimoli veloci e continui, ed è un’attenzione passiva, non attiva. Il bimbo non crea, non esplora, non interagisce: semplicemente riceve.

E cosa succede quando il tablet diventa la soluzione universale per calmare un bambino?

Insegniamo ai figli che la frustrazione, la noia, o anche il bisogno di attenzione possono essere risolti con un tocco su uno schermo. Non li aiutiamo a sviluppare capacità di autogestione delle emozioni creando dipendenza dai dispositivi.

Poi c’è l’aspetto sociale.

Ogni minuto passato davanti a un tablet è un minuto perso per interagire con il mondo reale, con gli altri bambini o con i genitori stessi. La comunicazione con lo schermo è unidirezionale: non c’è dialogo, non ci sono sguardi, non c’è empatia.

I minori che trascorrono troppo tempo con i dispositivi digitali rischiano di sviluppare ritardi nel linguaggio o difficoltà nelle interazioni sociali. Non imparano a leggere le espressioni del volto o il tono della voce, elementi fondamentali per costruire relazioni umane sane.

È la base per creare nei figli quella che Manfred Spitzer chiama Demenza Digitale; la malattia che già affligge la generazione copia – incolla.

L’esposizione prolungata agli schermi può influire anche sul benessere fisico. Studi recenti hanno dimostrato che i bambini che utilizzano frequentemente dispositivi digitali tendono a dormire meno e peggio, poiché la luce blu degli schermi interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno.

Il risultato? Bambini irritabili, stanchi, incapaci di concentrarsi.

Eppure, per molti genitori, spesso stressati, quei pochi minuti di tranquillità sembrano un sollievo. Ma è una soluzione a breve termine che rischia di creare problemi a lungo termine.

Il vero pericolo, però, è che stiamo abituando i nostri figli a un mondo in cui la tecnologia non è uno strumento al loro servizio, ma una presenza da cui dipendere. Li stiamo preparando a una vita in cui la gratificazione immediata diventa la norma, in cui il silenzio e la riflessione sono sostituiti da stimoli incessanti.

E cosa accadrà quando cresceranno? Come affronteranno la frustrazione, la noia, o semplicemente il tempo vuoto? La paura è che non sapranno farlo senza uno schermo.

Non si tratta di demonizzare la tecnologia. I dispositivi digitali, usati con criterio, possono offrire esperienze educative straordinarie e stimolanti. Ma è compito dei genitori, insegnare ai figli a usarli con equilibrio. Dobbiamo dare loro gli strumenti per crescere nel mondo reale, fatto di emozioni complesse, relazioni autentiche e momenti di noia creativa.

In fondo, i piccoli hanno bisogno di imparare a esplorare il mondo con i loro sensi, a gestire le loro emozioni, a vivere le loro esperienze senza uno schermo che media ogni cosa.

La vera tranquillità per i genitori non credo arrivi da un tablet che intrattiene, ma dal vedere i propri figli crescere in modo consapevole e autonomo. E questa è una scelta che può essere fatta: una scelta reale.