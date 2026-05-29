Scuole infanzia e nidi, nuovo modello: Napoli incontra Reggio Emilia

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Gli educatori e le educatrici delle scuole comunali napoletane hanno affrontato un percorso di formazione di due anni con i pedagogisti del centro Reggio Children secondo il modello educativo noto a livello internazionale come ‘Reggio Emilia approach’.
Nell’aula magna dell’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio sono state condivise le esperienze pedagogiche avviate nei diversi contesti educativi cittadini.