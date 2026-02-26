Scuola in Campania: al via il bando IoStudio 2025/2026

Oltre 27mila borse di studio per favorire l’accesso a libri di testo, mobilità e servizi culturali

Pubblicato l’Avviso per l’erogazione delle borse di studio ‘IoStudio’ relative all’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, mira a sostenere attivamente le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale.

L’intervento si pone l’obiettivo strategico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, agevolando l’accesso all’acquisto di libri di testo, alla mobilità studentesca e alla fruizione di servizi culturali.

Il piano di sostegno per l’annualità 2025/2026 prevede complessivamente 27.207 borse di studio. I fondi sono messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ciascun contributo economico è pari a 250,00 euro.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania.

• Apertura termini: dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026

• Chiusura termini: fino alle ore 12:00 del 18 marzo 2026

• Link piattaforma: https://servizi-digitali.regione.campania.it/BorseStudio

Sul portale istituzionale della Regione è consultabile il testo integrale dell’Avviso, contenente i requisiti di accesso legati all’indicatore ISEE, alla frequenza scolastica e alla documentazione obbligatoria richiesta.

