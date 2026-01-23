Scuola e Cultura per Caserta: accordo Liceo Diaz e Ali della Mente

Lo storico liceo scientifico casertano si aggiunge agli altri istituti scolastici virtuosi: Liceo Artistico San Leucio, IIS Giordani e ITS Buonarroti

Un nuovo passo verso la costruzione di una città più consapevole, creativa e coesa: anche il Liceo Scientifico Statale ‘A. Diaz’ di Caserta entra a far parte della rete virtuosa di istituti scolastici che hanno aderito al protocollo d’intesa Rosso Vanvitelliano con l’associazione culturale Ali della Mente, inaugurando una collaborazione stabile nell’ambito delle iniziative di riqualificazione culturale e sociale del territorio attraverso le azioni del brand culturale Rosso Vanvitelliano.

L’accordo prevede la realizzazione di laboratori artistici e multimediali, percorsi di orientamento creativo, attività di cittadinanza attiva e momenti pubblici di restituzione alla città.

Al centro dell’intesa vi è l’obiettivo comune di valorizzare il talento giovanile, promuovere l’educazione alla bellezza e offrire opportunità formative innovative che uniscano scuola, arte e impegno civico attraverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione in tema di violenza di genere, bullismo e legalità.

La Dirigente scolastica Daniela Tagliafierro ha sottolineato l’importanza strategica di questo percorso:

L’adesione alla rete nasce dalla volontà di promuovere negli studenti l’abitudine alla partecipazione civica e un senso di appartenenza al proprio territorio. Le attività previste permetteranno alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di approfondire diverse tematiche mediante il canale artistico e una sinergia di linguaggi che avvicineranno sicuramente gli studenti alle questioni affrontate.

Sulla stessa linea Alba Bianconi, Presidente di Ali della Mente, che ha rimarcato il valore civile della collaborazione:

Ali della Mente nasce per dare spazio all’arte come esperienza trasformativa. Il dialogo con gli istituti scolastici virtuosi rafforza la nostra missione: creare ponti tra i linguaggi artistici, le nuove generazioni e la città. Questa intesa è un investimento sul futuro, perché mette in relazione energie vitali e competenze che possono contribuire alla rigenerazione culturale di Caserta.

Protagonisti accanto agli studenti saranno i giovani artisti di Ali della Mente che grazie al brand culturale Rosso Vanvitelliano vogliono dare una nuova identità alla città:

Lavorare con i giovani studenti significa confrontarsi con nuovi sguardi, condividere idee, costruire insieme. Vogliamo contribuire a rendere la città un luogo dove i giovani possano sentirsi ascoltati, valorizzati e liberi di esprimersi. L’arte, quando è vissuta insieme, diventa un motore potente di crescita e cambiamento.

Le prime attività previste dal protocollo saranno presentate nelle prossime settimane e coinvolgeranno tanto gli studenti del liceo quanto i cittadini attraverso performance teatrali, incontri formativi e installazioni artistiche.