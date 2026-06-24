Scuola, a Napoli arrivano le cedole librarie digitali per le primarie

Libri di testo gratuiti per l’anno 2026/2027

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Novità importanti in vista per le famiglie napoletane con figli iscritti alle scuole primarie.

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Napoli garantirà la fornitura totalmente gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie – statali e paritarie – basandosi sul criterio della residenza.

La fornitura avverrà tramite l’emissione di cedole librarie in formato digitale e i genitori non dovranno presentare alcuna istanza o domanda agli uffici comunali.

Chi ha diritto al beneficio?

Il servizio di fornitura gratuita è rivolto a:

• alunni residenti a Napoli, sia che frequentino una scuola primaria sul territorio cittadino, sia che siano iscritti a istituti in altri Comuni della Campania o in altre Regioni d’Italia;

• alunni privi di residenza in qualunque comune italiano, purché frequentino una scuola primaria statale o paritaria ubicata nel territorio di Napoli.

Nota per i non residenti: Per i bambini che frequentano la scuola a Napoli ma risiedono in un altro Comune, la fornitura gratuita dei libri è a carico del proprio Comune di residenza, a cui le famiglie dovranno rivolgersi per ricevere indicazioni.

Come funziona l’acquisizione dei dati?

Saranno le segreterie delle scuole a trasmettere gli elenchi degli alunni iscritti al Servizio Diritto allo Studio del Comune di Napoli. Una volta verificata la residenza degli alunni da parte degli uffici comunali, i dati verranno caricati sulla piattaforma dedicata che elaborerà automaticamente le cedole digitali.

Come e dove spendere le cedole digitali

Le cedole digitali emesse potranno essere utilizzate subito dopo la comunicazione ufficiale che verrà inviata alle scuole. Le famiglie avranno tempo fino al termine perentorio del 31 dicembre 2026 per ritirare i libri gratuiti.

Il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente presso una delle librerie accreditate con il Comune di Napoli, il cui elenco ufficiale sarà pubblicato prossimamente.

Il Comune di Napoli specifica che non sarà riconosciuto, in nessun caso, il rimborso per l’acquisto diretto dei libri di testo effettuato autonomamente dalle famiglie, sia esso avvenuto online, presso supermercati, ipermercati o librerie non accreditate.