Scritte contro Manfredi, solidarietà del Consiglio Metropolitano Napoli

Esprimo, a nome dell’intero Consiglio Metropolitano e mio personale, la più ferma condanna per le scritte intimidatorie e i toni violenti rivolti al Sindaco Gaetano Manfredi durante la manifestazione odierna a Bagnoli.

Così il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, in ordine alle scritte offensive rivolte al primo cittadino napoletano apparse quest’oggi su un muro nel quartiere di Bagnoli.

Il Vicesindaco Cirillo ha continuato:

L’intero Consiglio Metropolitano è unanime nel respingere ogni forma di violenza verbale e di minaccia.

Il dissenso e la critica, anche aspra, sono pilastri fondamentali della democrazia, ma non possono mai sfociare in espressioni che richiamano metodi brutali o attacchi alla dignità personale.

A Bagnoli si vive una situazione di sofferenza ormai da oltre 30 anni, con esiti poco soddisfacenti nel corso delle varie fasi politiche, locali e nazionali, che si sono succedute.

Questa amministrazione ha, se non altro, il merito di aver affrontato la questione della rinascita del quartiere all’insegna dell’operatività, dell’efficienza e della serietà.

Per cui, se da un lato occorre sempre tenere aperto il confronto su temi cruciali come la bonifica e lo sviluppo, è altresì necessario che questo confronto resti ancorato a un dialogo civile e democratico.

La Città Metropolitana resta, dunque, compatta nel condannare fermamente l’odio e l’eventuale tentativo di intimidazione rivolto al Sindaco, affinché la dialettica politica non superi mai il confine del rispetto e della convivenza civile.