Screening oncologici Toscana, presentazione campagna di comunicazione

Conferenza stampa in programma l’8 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati

La salute si costruisce con la prevenzione, evitandone le patologie con corretti stili di vita o diagnosticandole per tempo. In questo una parte importante l’hanno gli screening oncologici.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, assieme al Direttore generale di ISPRO Katia Belvedere, ovvero l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, presenteranno nel corso di una conferenza stampa in programma l’8 marzo alle ore 12:45 a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale, la nuova campagna di comunicazione sugli screening utili a diagnosticare per tempo i tumori, in particolare quelli di mammella, colon retto e cervice uterina.

L’obiettivo è accrescere il numero di cittadini che rispondono alla chiamata ed aderiscono.