Scoperti a Tel Aviv stoppini per lampade in tessuto di 4.000 anni fa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Un ritrovamento, di grande rarità, è emerso durante uno scavo realizzato dall’Autorità Israeliana per le Antichità, condotto nell’ambito dei lavori di sviluppo per un nuovo quartiere di Yehud, finanziato dall’Israel Lands Authority.

I ricercatori spiegano:

Un evento singolo di conservazione organica in un clima umido.

Lo studio è appena stato pubblicato sul nuovo numero della rivista scientifica ‘Atiqot , vol. 118, edita dall’Autorità Israeliana per le Antichità.

Stoppini per lampade in tessuto, risalenti a circa 4.000 anni fa – tra i più antichi mai rinvenuti al mondo – sono stati scoperti in circostanze eccezionali nel sito archeologico di Newe Efraim, vicino a Yehud, in Israele.

Gli stoppini, rinvenuti durante uno scavo dell’Autorità Israeliana per le Antichità e conservatisi all’interno di lampade di terracotta utilizzate per l’illuminazione nell’Età del Bronzo Intermedia (circa 2500 – 2000 aC), sono stati raccomandazioni alla luce nel corso dei lavori di sviluppo di un nuovo quartiere cittadino.

Secondo i ricercatori dell’Autorità, la dott.ssa Naama Sukenik e il dott. Yonah Maor:

Si tratta di una scoperta unica, che non pensavamo fosse possibile in un clima mediterraneo umido; questi stoppini sono tra i pochissimi della loro epoca conosciuti al mondo. Sebbene gli stoppini fossero un prodotto comune per l’illuminazione nell’antichità, il fatto che fossero realizzati in fibre organiche rende il loro ritrovamento estremamente difficile. Anche nei rari casi in cui la materia organica si preserva, ad esempio in climi desertici, è complicato identificarli, a meno che non siano rinvenuti all’interno di una lampada, poiché non presentano caratteristiche distintive rispetto a fili, corde o fibre. A rendere il tutto ancora più improbabile, la funzione stessa dello stoppino ne prevedeva la combustione e quindi la sua scomparsa al termine dell’uso. Il fatto che ne siano stati ritrovati tre – e che uno sia giunto fino a noi integro – è particolarmente sorprendente nel clima umido della pianura costiera.

Secondo i Direttori dello scavo, i dottori Gilad Itach, Yossi Elisha e Yaniv Agmon:

Lo scavo ha riportato alla luce numerose tombe databili all’Età del Bronzo Intermedia (2000 – 2500 a.C.). Gli stoppini sono stati rinvenuti all’interno di lampade a olio collocate nelle sepolture insieme ad altri corredi funerari, come ceramiche, ossa animali, armi in metallo e gioielli. Queste lampade furono probabilmente utilizzate per illuminare gli spazi sotterranei bui durante la cerimonia funebre, ma non solo: fin dall’antichità, il fuoco acceso in una lampada è stato associato a poteri magici, grazie alla sua capacità di fornire luce e calore e di trasformare la materia – bruciando, fondendo, cuocendo. Anche se le popolazioni dell’Età del Bronzo Intermedia in Terra d’Israele non hanno lasciato testimonianze scritte, fonti provenienti dal Vicino Oriente antico mostrano il ruolo centrale del fuoco nei riti funebri. Come oggi, anche migliaia di anni fa il fuoco acceso in una lampada simboleggiava l’anima umana. L’espressione ancora in uso, “Ner Neshama”, “la fiamma dell’anima’, ha probabilmente origini antichissime.

Tracce di fuliggine sono state rilevate sugli stoppini analizzati, a conferma che le lampade furono effettivamente accese, probabilmente durante la preparazione della tomba e/o la cerimonia di sepoltura.

Le analisi di laboratorio condotte dall’Autorità Israeliana per le Antichità hanno evidenziato che gli stoppini subirono un processo raro, una sorta di “fossilizzazione” nel tempo, che ne ha consentito la conservazione per millenni.

Le indagini hanno anche rivelato che gli stoppini erano realizzati con tessuti di lino riciclati – una materia prima pregiata e ampiamente utilizzata nell’industria tessile dell’epoca.

La dott.ssa Sukenik spiega:

È improbabile che un tessuto costoso come il lino fosse tessuto appositamente per un oggetto destinato a bruciare. Riteniamo che gli stoppini fossero ricavati da tessuti già usati, tagliati in strisce lunghe e intrecciati. Questo riuso dei tessuti dimostra un’intelligente gestione economica delle risorse, che venivano sfruttate fino in fondo. È la prova che già 4.000 anni fa si riciclavano i materiali, con creatività e parsimonia.

EliEscusido, Direttore dell’Autorità Israeliana per le Antichità, ha dichiarato: