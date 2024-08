Scoperta a Gerusalemme cava del periodo del Secondo Tempio

I due vasi saranno esposti al pubblico presso il Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel di Gerusalemme

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Un’enorme cava – una delle più grandi mai rinvenute a Gerusalemme, risalente alla fine del periodo del Secondo Tempio – è stata portata alla luce nelle scorse settimane da uno scavo dell’Autorità Israeliana per le Antichità, nell’area industriale di Har Hotzvim, a Gerusalemme.

Finanziata dalla società di sviluppo immobiliare Vitania sui suoi terreni, l’area scavata si estende per circa3.500 metri quadrati ed è solo una sezione di un’enorme cava.

Tra le scoperte da mettere in evidenza figura un utensile in pietra che, secondo la Halacha, Legge ebraica, non diventa impuro e che era ampiamente utilizzato dalla popolazione ebraica ai tempi del Secondo Tempio.

Durante lo scavo, gli archeologi hanno portato alla luce decine di pietre da costruzione di varie dimensioni, oltre a trincee di estrazione e taglio i cui contorni indicano le dimensioni dei blocchi estratti.

Michael Chernin e Lara Shilov, Direttori degli scavi per conto dell’Autorità Israeliana per le Antichità, affermano:

La maggior parte delle pietre da costruzione estratte qui erano enormi lastre di roccia, la cui lunghezza raggiungeva circa 2,5 metri, la larghezza 1,2 metri e lo spessore 40 centimetri. Ogni blocco estratto pesava due tonnellate e mezzo. Le dimensioni impressionanti delle pietre prodotte da questa cava testimoniano probabilmente il loro utilizzo in uno dei numerosi progetti di costruzione a Gerusalemme alla fine del periodo del Secondo Tempio, a partire dal regno di Erode il Grande, dal 37 al 4 a.C..

Le fonti storiche indicano che i progetti di costruzione di Erode a Gerusalemme includevano, innanzitutto, l’espansione dell’area del Monte del Tempio e del Tempio stesso.

Inoltre, durante il suo regno, furono costruiti in tutta la città una serie di imponenti edifici pubblici – palazzi e fortificazioni – che richiedevano un’enorme quantità di pietre da costruzione di alta qualità.

I progetti di costruzione monumentale continuarono anche sotto i suoi successori: il più importante di questi progetti fu la costruzione del ‘Terzo Muro’ della città da parte del nipote di Erode, il re Agrippa I, che regnò tra il 37 e il 44 d.C..

Chernin e Shilov affermano:

È ragionevole supporre, con la dovuta cautela, che almeno alcune delle pietre da costruzione qui estratte fossero destinate a essere utilizzate come lastre per le strade di Gerusalemme in quel periodo. In un altro scavo dell’Autorità Israeliana per le Antichità in corso da qualche anno nella Città di Davide, gli archeologi hanno scoperto una strada pavimentata, la ‘strada dei pellegrini’, anch’essa datata al tardo periodo del Secondo Tempio, sotto il dominio dei successivi procuratori romani. Si scopre incredibilmente che le pietre della pavimentazione di questa strada hanno esattamente le stesse dimensioni, lo stesso spessore, nonché l’identica firma geologica delle lastre di pietra che sono state estratte dalla cava ora esposta a Har Hotzvim.

In un angolo della cava, gli archeologi sono stati sorpresi anche dalla scoperta di un vaso di pietra: il recipiente, intatto, nascosto in quell’angolo da duemila anni, è stato scoperto quasi per caso dall’archeologo Alex Pechuro.

Lara Shilov spiega:

Si tratta di un vaso di purificazione in pietra del tipo che serviva alla comunità ebraica durante il periodo del Secondo Tempio. È possibile che sia stato prodotto sul posto, nella cava stessa, o che sia stato portato appositamente sul sito a beneficio dei lavoratori.

L’attuale scavo rivela un altro aspetto della storia di Gerusalemme durante il suo periodo d’oro, poco prima dell’assedio da parte dei Romani nel 70 d.C..

Secondo il dottor Amit Re’em, supervisore del distretto di Gerusalemme dell’Autorità Israeliana per le antichità:

Stiamo lavorando instancabilmente, insieme a Vitania, per preservare e presentare la cava e integrarla nel complesso commerciale che sarà costruito qui. In questo modo, l’intero pubblico potrà avere l’idea della grandezza dell’impresa di estrazione delle pietre da costruzione per Gerusalemme ai tempi del Secondo Tempio.

Secondo Eli Escusido, direttore dell’Autorità Israeliana per le antichità:

Rivelare questa enorme cava, poco prima della ricorrenza del 9 di Av, momento dell’anno in cui il popolo ebraico di tutto il mondo piange la Gerusalemme perduta, ha un grande valore simbolico ed è molto commovente.

Gli speciali vasi di pietra qui rinvenuti saranno presentati al Campus Archeologico Nazionale Jay e Jeannie Schottenstein di Gerusalemme che ha aperto quest’estate per la prima volta al pubblico.