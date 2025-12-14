Sconfitta di misura per la Klimatica Cesport Italia a Messina

L’ultima partita del 2025 della Klimatica Cesport Italia è in programma il 18 dicembre alla Scandone contro il Circolo Nautico Salerno

Seconda sconfitta consecutiva per la Klimatica Cesport Italia che subisce il gol del KO a trentadue secondi dalla fine dopo una gara giocata punto a punto a Messina coi locali vittoriosi per 12 – 11.

Sicuramente tanti passi in avanti per i ragazzi di Gagliotta rispetto al match d’esordio contro la Triscelon, tuttavia resta l’amaro in bocca perché sicuramente per come si era messo il match si poteva fare molto di più.

Avvio equilibrato con i locali che sbloccano le operazioni, Dario Esposito e Felicella ribaltano il risultato, il Messina recupera e si porta avanti prima del pareggio di Sciubba a pochi secondi dalla prima sirena.

Non cambia il copione nella seconda frazione, De Buono sigla il vantaggio partenopeo, nuovo pareggio e sorpasso messinese ma Femiano ed Alessandro Esposito permettono alla Cesport di chiudere a metà gara in vantaggio per 6 – 5.

Si va avanti così anche a parti invertite, le due squadre si presentano sul 9 – 9 prima degli ultimi otto minuti con gol ospiti di Femiano, Alessandro Esposito e Perrotta.

Nell’ultimo tempo non bastano le reti di De Martino e Femiano, complici anche diverse decisioni arbitrali discutibili, la squadra di casa riesce ad aggiudicarsi i tre punti vincendo 12 – 11.

Bisogna continuare a lavorare senza lasciarsi prendere dal nervosismo, il campionato è appena iniziato e c’è tutto il tempo per raccogliere i frutti del lavoro proprio e della società tutta.

Resta comunque il fatto di aver tenuto testa su un campo difficile ad un avversario davvero ostico, ora occorre dare tutto per non rimanere a zero punti prima della fine dell’anno.

La Klimatica Cesport Italia chiuderà il 2025 giovedì 18 dicembre alla Scandone contro il Circolo Nautico Salerno.

SSD Unime – Klimatica Cesport Italia 12 – 11

(3-3; 2-3; 4-3; 3-2)

SSD Unime: Caliri, Falsone, Geloso, Denaro, Milana, Di Caro, D’Angelo, Vinci, Finanze, Mazza, Sciabà, Cama, Gennaro, Costa. All. Misiti

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Corcione R., Perrotta, Russo, De Martino, Corcione C., Esposito D., De Buono, Femiano, Sciubba, Esposito A., Torti, Cuomo. All. Gagliotta

Arbitro: Candela