‘Sconcerto d’amore’ al Centrale Preneste Teatro

Nando e Maila in scena a Roma il 2 novembre

Uno spettacolo di circo teatro per tutta la famiglia è in programma per la rassegna ‘Infanzie in gioco’ a Centrale Preneste Teatro a Roma, via Alberto da Giussano, 58: domenica 2 novembre alle 16:30 Nando e Maila presentano ‘Sconcerto d’amore’.

Acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, ‘Sconcerto d’amore’ di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, è un concerto – spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Una struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, si trasforma in un’imprevedibile orchestra di strumenti.

I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice – acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Come fare per spezzare la monotonia di coppia quando il pentagramma, seppur ricco di variazioni sul tema, si riduce sempre alla stessa solfa? In modo inaspettato, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila.

Un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si risolve in piacevole armonia, con un poetico lieto fine sul trapezio.

Adatto a tutti.

Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente online su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00 previa disponibilità dei posti.

‘Sconcerto d’amore’

Nando e Maila

Di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani

Collaborazione artistica: Carlo Boso, Marta Dalla Via

Disegno luci e audio: Federico Cibin

Scenografie: Ferdinando D’Andria, Studio Sossai

Contributi alla ricerca sonora: Manuel Benyacar

Foto: Magali Leone, Nanni Angeli, Andrea Macchia

Produzione Compagnia: Nando e Maila ETS

Messa in scena: Luca Domenicali

Adattamento internazionale: Adrian Schvarzstein

Con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna

Informazioni:

06-27801063 lun/ven 10:00 – 17:00

info@ruotalibera.eu

www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/