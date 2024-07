Scomparso Marcello Lazzerini, cordoglio di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dalle pagine dell’Unità alla Rai, raccontando i fatti importanti della regione, lo sport, la Fiorentina e la cronaca con una capacità narrativa fuori dal comune.

Con Marcello Lazzerini, scomparso a 86 anni, se ne va un modo particolare, diretto, garbato e profondamente toscano di guardare le cose, senza mai accontentarsi e, fino a pochi mesi fa, sempre desideroso di nuove esperienze.

Un narratore eccellente che dalle cose semplici sapeva trarre spunti che lo hanno portato nel 1993 a vincere il Premio ‘Bancarella’ con ‘La leggenda di Bartali’ ed a curare una serie di pubblicazioni, fra le quali ‘Questi nostri venti anni interminabili’ e ‘Reporter sul Golgota’.

Da un felice incontro con la Compagnia delle Seggiole nel 2023 è nato uno dei suoi ultimi scritti, a metà fra letteratura e teatro, intitolato ‘Quei fantastici viaggi nel tempo con i grandi protagonisti della storia’ presentato nel dicembre 2023 presso la sede della Regione Toscana assieme al Presidente Giani.

Dichiara Giani:

Per molti anni le notizie hanno avuto il volto e la voce di Marcello Lazzerini, riportate con obiettività, professionalità e competenza che hanno fatto di lui un punto di riferimento in grado di esprimere in modo unico il genius loci della Regione ed i suoi umori.

Non era il giornalista che si limitava a ‘fare i compiti’: aggiungeva, approfondiva, desiderava far bene il suo lavoro e saperne di più sempre rispettando i suoi interlocutori, spettatori e lettori.

Era il giornalista del contatto diretto e immediato, non della dichiarazione frettolosa, Sensibilità umana, attenzione, interesse per la Toscana di ieri e di oggi che lasciano a tutti noi un ricordo indelebile.