Scomparso Francesco Nuti, il cordoglio di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani appresa la notizia della scomparsa dell’attore e regista nato a Firenze nel 1955.

Prosegue:

Francesco Nuti è simbolo della comicità toscana intelligente, ha contribuito con la sua risata, a volte amara e disillusa a raccontare, in un modo personalissimo, la nostra regione.

È stato un grande protagonista in un periodo che ha visto una generazione di attori e registi portare in alto la comicità toscana.

Un affetto profondo lo ha sempre legato alla Toscana anche nei suoi anni più difficili ed è per questo che Francesco non sarà mai dimenticato, così come non saranno dimenticati alcuni autentici capolavori del cinema del quale è stato il geniale interprete.