Scomparsa Monsignor Fontana, il cordoglio di Boni

Il ricordo dell’Assessore regionale
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, Arcivescovo emerito di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, anche da parte dell’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, originario dell’aretino, che negli anni ha avuto modo di apprezzare la personalità e l’opera di Fontana.
La scomparsa di una persona di così grande spessore umano e morale lascia un enorme vuoto.
Fontana è stato sempre presente e attento per il territorio, una figura fondamentale che ha lasciato traccia nella chiesa e nella società aretina.
Sono certo che la sua lezione di grande umanità continuerà a lasciare il segno.
Le mie più sincere condoglianze alla famiglia, ai fedeli, agli amici e a tutta la comunità che in lui vedeva un punto di riferimento.