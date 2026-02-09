Scomparsa Monsignor Fontana, il cordoglio di Boni

Il ricordo dell’Assessore regionale

Profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, Arcivescovo emerito di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, anche da parte dell’Assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, originario dell’aretino, che negli anni ha avuto modo di apprezzare la personalità e l’opera di Fontana.