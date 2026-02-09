Scomparsa Monsignor Fontana, cordoglio di Giani

Il Presidente: Sacerdote attento, umile, vicino alle persone
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo – Cortona – Sansepolcro.
È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità.
Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio.
Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe.
Questo il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Eugenio Giani, dopo la notizia della scomparsa dell’Arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio.