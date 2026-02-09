Scomparsa Monsignor Fontana, cordoglio di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo – Cortona – Sansepolcro.

È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità.

Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio.

Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe.