Scomparsa Monsignor Fontana, cordoglio di Giani

Il Presidente: Sacerdote attento, umile, vicino alle persone

Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo – Cortona – Sansepolcro.

È stato un sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità.

Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio.

Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe.

Questo il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Eugenio Giani, dopo la notizia della scomparsa dell’Arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio.

