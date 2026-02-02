Scomparsa Maria Rita Parsi, il cordoglio di Manetti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Maria Rita Parsi era un’intellettuale, psicologa e voce autorevole del pensiero umanistico contemporaneo. E la Toscana non potrà dimenticare il suo contributo, la sua lucidità e la sua passione civile.

Così l’Assessore alla cultura Cristina Manetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della psicoterapeuta, scrittrice e figura di riferimento nelle istituzioni italiane e internazionali.

Manetti ricorda l’ultima visita a Firenze di Maria Rita Parsi:

La sua ultima presenza nel gennaio scorso, in occasione del Convegno Internazionale dell’Empatismo presso lo Storico Caffè Letterario Giubbe Rosse, rimane un momento di grande valore culturale e umano.

In quella sede, Maria Rita Parsi aveva rinnovato il suo amore sincero non solo per Firenze, ma per l’intera Toscana, terra con cui ha sempre sentito un profondo legame affettivo e ideale.

Nel suo intervento aveva ribadito con forza come il rispetto di sé e la conoscenza interiore siano alla base di ogni autentico rapporto umano, richiamando il pensiero dei filosofi greci: “Conosci te stesso”.

Solo attraverso questa consapevolezza, ricordava, l’altro non diventa un nemico, ma un interlocutore; non servono guerre, ma confronto, dialogo e crescita reciproca.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che l’hanno stimata e seguita nel suo percorso umano e professionale, giungano le più sentite condoglianze.