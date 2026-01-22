Scomparsa Giuliano Taddei, il cordoglio di Giani e Manetti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ho appreso con sincero dispiacere della scomparsa di Giuliano Taddei, decano dei giornalisti toscani.

Lo ricordo come professionista attento, sempre presente e spesso il primo a formulare le domande, porte sempre con garbo e con quel sorriso che lo caratterizzava.

Così come spesso era anche l’abbronzatura fuori stagione a caratterizzarlo, ottenuta sul campo per il suo impegno a promuovere lo sci ed il turismo invernale attraverso la sua ‘Enne come neve’ che era diventata un modello anche nazionale e che rappresenta un vero e proprio cult nel suo genere.

Giuliano è stato una presenza assidua in Consiglio regionale ed ha raccontato non soltanto la bellezza e le bellezze della Toscana, ma è stato anche cronista vero.

Voglio ricordarlo così e ringraziarlo per ciò che ha fatto, attraverso la sua professione, per la sua regione e non solo, senza mai perdere il suo garbo e il suo sorriso, riuscendo anche a superare il grande dolore per la morte di suo figlio Fabrizio.