Scomparsa Giuliano Taddei, il cordoglio di Giani e Manetti

Il giornalista fiorentino è morto all’età di 86 anni
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Ho appreso con sincero dispiacere della scomparsa di Giuliano Taddei, decano dei giornalisti toscani.
Lo ricordo come professionista attento, sempre presente e spesso il primo a formulare le domande, porte sempre con garbo e con quel sorriso che lo caratterizzava.
Così come spesso era anche l’abbronzatura fuori stagione a caratterizzarlo, ottenuta sul campo per il suo impegno a promuovere lo sci ed il turismo invernale attraverso la sua ‘Enne come neve’ che era diventata un modello anche nazionale e che rappresenta un vero e proprio cult nel suo genere.
Giuliano è stato una presenza assidua in Consiglio regionale ed ha raccontato non soltanto la bellezza e le bellezze della Toscana, ma è stato anche cronista vero.
Voglio ricordarlo così e ringraziarlo per ciò che ha fatto, attraverso la sua professione, per la sua regione e non solo, senza mai perdere il suo garbo e il suo sorriso, riuscendo anche a superare il grande dolore per la morte di suo figlio Fabrizio.
Così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giornalista Giuliano Taddei.
Un cordoglio che è anche quello dell’Assessore regionale alla cultura con con delega all’informazione, Cristina Manetti.
Con Giuliano Taddei se ne va un pezzo di storia del giornalismo toscano e uno dei fondatori e degli animatori del mondo delle cosiddette TV libere locali.
Restano il suo impegno dapprima per i bambini, poi per lo sci, la vela, il turismo, senza dimenticare la cronaca.
Giuliano fa parte di quei giornalisti a tutto tondo capaci di spaziare, e in maniera mai banale, in molti campi e settori, conservando la sua originalità e il suo spirito di servizio verso la comunità e i telespettatori.
Ha rappresentato, per molti giovani giornalisti, un modello da seguire e da cui imparare e la sua scomparsa mi tocca profondamente.