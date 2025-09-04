Scomparsa Giorgio Armani: cordoglio del Consiglio regionale Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lombardia.

Ci aveva illuso che per lui il tempo non sarebbe passato mai: il brand Armani è e resta davvero eterno e immortale, ora che alla dimensione terrena aggiunge anche quella celeste. L’eredità e la produzione di Giorgio Armani sono immensi, come il suo genio e le sue creazioni.

Il suo lavoro attraversa oltre mezzo secolo di profondi cambiamenti, sociali ed estetici, che Armani ha visto per primo, anticipato, seguito e modificato, per poi chiudersi negli ultimi anni, inevitabilmente, nella ricerca di uno stile senza tempo.

Lavoratore instancabile, artefice e protagonista indiscusso del Made in Italy, lascia un vuoto profondo nella società milanese e lombarda: lo ricorderemo con una breve commemorazione in Aula consiliare in occasione della prossima seduta di Consiglio regionale, rendendogli il doveroso omaggio delle nostre istituzioni.