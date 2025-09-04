Scomparsa Giorgio Armani: cordoglio del Consiglio regionale Lombardia

Lo stilista lombardo sarà ricordato nell’Aula del Consiglio regionale il prossimo 16 settembre
Ci aveva illuso che per lui il tempo non sarebbe passato mai: il brand Armani è e resta davvero eterno e immortale, ora che alla dimensione terrena aggiunge anche quella celeste. L’eredità e la produzione di Giorgio Armani sono immensi, come il suo genio e le sue creazioni.
Il suo lavoro attraversa oltre mezzo secolo di profondi cambiamenti, sociali ed estetici, che Armani ha visto per primo, anticipato, seguito e modificato, per poi chiudersi negli ultimi anni, inevitabilmente, nella ricerca di uno stile senza tempo.
Lavoratore instancabile, artefice e protagonista indiscusso del Made in Italy, lascia un vuoto profondo nella società milanese e lombarda: lo ricorderemo con una breve commemorazione in Aula consiliare in occasione della prossima seduta di Consiglio regionale, rendendogli il doveroso omaggio delle nostre istituzioni.
Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, dopo aver appreso questo pomeriggio la notizia della scomparsa di Giorgio Armani.