Scomparsa Francesco Gurrieri, cordoglio di Manetti

Il luminare dell’architettura è deceduto a Firenze in seguito a un malore
La Toscana perde una figura di straordinario valore umano e scientifico.
Francesco Gurrieri è stato un protagonista indiscusso della cultura del restauro e della conservazione del patrimonio, un riferimento riconosciuto a livello internazionale e un intellettuale che ha dedicato la sua vita alla tutela della memoria storica e artistica.
Così l’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’architetto e professore Francesco Gurrieri, morto oggi a Firenze.
Manetti prosegue:
Con il suo lavoro di studioso, docente e operatore culturale. Gurrieri ha contribuito in modo determinante a costruire una visione moderna e consapevole della conservazione dei beni culturali, fondata sul rispetto profondo dei luoghi e delle comunità.