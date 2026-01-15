Scomparsa Francesco Gurrieri, cordoglio di Manetti

Il luminare dell’architettura è deceduto a Firenze in seguito a un malore

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana perde una figura di straordinario valore umano e scientifico.

Francesco Gurrieri è stato un protagonista indiscusso della cultura del restauro e della conservazione del patrimonio, un riferimento riconosciuto a livello internazionale e un intellettuale che ha dedicato la sua vita alla tutela della memoria storica e artistica.

Così l’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’architetto e professore Francesco Gurrieri, morto oggi a Firenze.

Manetti prosegue: