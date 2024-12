Scomparsa di Niccolai dell’ANMIL, il cordoglio di Giani

L’impegno del Presidente a fermare le morti e gli incidenti sul lavoro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nel giorno del lutto regionale per le vittime dell’esplosione dello stabilimento ENI di Calenzano (FI), si è spento anche Evaretto Niccolai, 84 anni di Fucecchio (FI), impegnato in prima fila per la sicurezza sul lavoro e per anni responsabile comunale e provinciale nell’ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ne ricorda anche l’impegno politico, prima con il PSI e successivamente con il PD, ed esprime il proprio cordoglio.

Il Presidente dice: