Scomparsa di Aligi Cioni, il cordoglio di Manetti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Aligi Cioni, figura di grande rilievo del giornalismo toscano e nazionale, che ha dedicato la sua vita professionale all’informazione con passione, rigore e straordinaria competenza.

Lo dichiara l’Assessore alla cultura, editoria e comunicazione della Regione Toscana, Cristina Manetti.

Manetti prosegue:

Per decenni Cioni ha rappresentato un punto di riferimento per l’agenzia ANSA e per intere generazioni di giornalisti, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’autorevolezza dell’informazione.

Il suo impegno non si è esaurito con la carriera in redazione, ma è proseguito nelle istituzioni, dove ha saputo mettere al servizio della comunità la sua esperienza e la sua visione, contribuendo anche alla valorizzazione della memoria culturale del nostro territorio.

Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato va il mio più sincero cordoglio, insieme alla gratitudine per quanto ha lasciato al mondo del giornalismo e alla Toscana.