Scomparsa di Aligi Cioni, il cordoglio di Manetti

L’Assessore ricorda l’ex portavoce della Presidenza del Consiglio regionale toscano
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Aligi Cioni, figura di grande rilievo del giornalismo toscano e nazionale, che ha dedicato la sua vita professionale all’informazione con passione, rigore e straordinaria competenza.
Lo dichiara l’Assessore alla cultura, editoria e comunicazione della Regione Toscana, Cristina Manetti.
Manetti prosegue:
Per decenni Cioni ha rappresentato un punto di riferimento per l’agenzia ANSA e per intere generazioni di giornalisti, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’autorevolezza dell’informazione.
Il suo impegno non si è esaurito con la carriera in redazione, ma è proseguito nelle istituzioni, dove ha saputo mettere al servizio della comunità la sua esperienza e la sua visione, contribuendo anche alla valorizzazione della memoria culturale del nostro territorio.
Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato va il mio più sincero cordoglio, insieme alla gratitudine per quanto ha lasciato al mondo del giornalismo e alla Toscana.