Scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Ronghi

Il Presidente di Sud Protagonista: ‘Il tragico è doloroso epilogo di questa vicenda colpisce tutta la comunità campana’
Grande cordoglio per la morte del piccolo Domenico e vicinanza ai suoi genitori. Il tragico è doloroso epilogo di questa vicenda colpisce tutta la comunità campana.
È quanto afferma il Presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi.
Ronghi aggiunge:
Sarà la magistratura a fare chiarezza sulle eventuali personali responsabilità per quanto accaduto, coinvolgendo anche esponenti dell’ospedale di Bolzano.
Se è vero che il Servizio Sanitario Nazionale va riorganizzato e necessita di investimenti, non va oscurato la eccellenza che rappresenta il Monaldi insieme al suo personale medico ed infermieristico.