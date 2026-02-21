Home Salute Scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Ronghi

Scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Ronghi

Il Presidente di Sud Protagonista: ‘Il tragico è doloroso epilogo di questa vicenda colpisce tutta la comunità campana’

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande cordoglio per la morte del piccolo Domenico e vicinanza ai suoi genitori. Il tragico è doloroso epilogo di questa vicenda colpisce tutta la comunità campana.

È quanto afferma il Presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi.

Ronghi aggiunge:

Sarà la magistratura a fare chiarezza sulle eventuali personali responsabilità per quanto accaduto, coinvolgendo anche esponenti dell’ospedale di Bolzano.

Se è vero che il Servizio Sanitario Nazionale va riorganizzato e necessita di investimenti, non va oscurato la eccellenza che rappresenta il Monaldi insieme al suo personale medico ed infermieristico.

