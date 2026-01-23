Scomparsa Carlo Cecchi, Manetti: È stato un gigante del teatro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Carlo Cecchi, fiorentino, un gigante del teatro e un interprete straordinario che ha saputo portare la magia della scena in ogni gesto e parola.

Si apre così la dichiarazione dell’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti sulla morte del grande attore.

L’Assessore prosegue:

Ricordo con ammirazione la sua capacità unica di rendere ogni personaggio vivo e indimenticabile, dal teatro dell’assurdo ai grandi classici, sempre con quella dedizione che solo i veri maestri possiedono.

Il suo sodalizio con Roberto Toni al Teatro Niccolini di Firenze è stato un esempio di passione e lungimiranza, capace di fare di quel teatro un luogo di innovazione e cultura per tutta Italia.

La sua vita, avrebbe compiuto gli anni il 25 gennaio, e la sua carriera furono anche segnate da incontri e amicizie profonde, come quella con Elsa Morante, che raccontano la ricchezza umana e artistica di un uomo straordinario.

Firenze e tutto il teatro italiano perdono un artista che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di vederlo sul palco o sul grande schermo. A chi gli è stato vicino va il mio affetto.