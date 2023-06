Scomparsa Berlusconi. Rinviata seduta di Consiglio regionale Lombardia

Il 20 giugno la commemorazione ufficiale nell’aula del parlamento lombardo

È stata rinviata a martedì 27 giugno la seduta di Consiglio regionale inizialmente prevista e convocata per domani, 13 giugno, e che aveva come argomento centrale il tema della prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e delle politiche di adattamento al cambiamento climatico.

Lo ha deciso all’unanimità la Conferenza dei capigruppo consiliari oggi pomeriggio a Palazzo Pirelli su proposta del Presidente del Consiglio Federico Romani, che ha così accolto la richiesta avanzata dal capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Figini, in segno di rispetto e cordoglio istituzionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Nelle giornate di domani e mercoledì saranno sospese anche le riunioni delle Commissioni consiliari: all’inizio della seduta consiliare di martedì prossimo, 20 giugno, già calendarizzata per l’esame e l’approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, si terrà nell’Aula del Consiglio regionale la commemorazione ufficiale di Silvio Berlusconi.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani mercoledì 14 giugno rappresenterà ufficialmente il Consiglio regionale ai funerali di Stato in programma alle ore 15:00 in Duomo a Milano.