Scolaresche di Macherio (MB) e Lozza (VA) visitano Palazzo Pirelli

Ad accogliere i giovani alunni delle scuole primarie ‘Rodari’ e ‘Pascoli’ il Presidente Romani e i Consiglieri Villa, Licata e Sassoli

Una visita didattica all’insegna della partecipazione, quella vissuta dalle scolaresche delle primarie ‘G. Rodari’ plesso di Bareggia di Macherio (MB) e ‘G. Pascoli’ di Lozza (VA), che oggi sono stati ospiti a Palazzo Pirelli.

I giovani alunni, una settantina circa, sono stati accolti dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e dai Consiglieri regionali Alessia Villa, FdI, Giuseppe Licata, Forza Italia, e Martina Sassoli, Lombardia Migliore, che hanno dialogato coi ragazzi, rispondendo alle loro domande sul percorso politico che li ha portati all’elezione nel Parlamento lombardo.

Romani ha sottolineato:

Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della conoscenza e della democrazia. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini, è nostro dovere stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni, ponendo le basi affinché in futuro possano diventare loro stessi protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità.

Accompagnati da otto insegnanti, sei della scuola di Macherio e due di quella di Lozza, i bambini hanno vissuto l’esperienza dell’Aula consiliare sedendosi tra i banchi dei parlamentari regionali.

Prima di inscenare una vera e propria seduta di Aula, hanno ascoltato come funziona l’Assemblea legislativa, approfondendone il ruolo, le prerogative, la composizione degli organi e le modalità di voto.

Nelle vesti di Consiglieri, gli studenti hanno proposto idee e spunti su diversi temi e hanno successivamente simulato l’approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’Aula.

La visita, a cui era presente anche il Sindaco di Macherio Franco Redaelli, si è conclusa al 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, dal quale i giovani ospiti hanno potuto ammirare il panorama e scattare foto a ricordo della visita.

Le mattinate rientrano nell’ambito del programma di iniziative che il Consiglio regionale dedica alle scuole e che comprende anche diversi concorsi scolastici, consultabili all’indirizzo https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/concorsi-e-iniziative-per-le-scuole