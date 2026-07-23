Scippo a Porta Nolana a Napoli ai danni di una turista

Convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è concluso con la convalida dell’arresto il procedimento conseguente all’intervento della Polizia Locale di Napoli che, nell’area di Porta Nolana, aveva tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di aver strappato una collana d’oro a una turista straniera, provocandole lesioni al collo.

Durante il tentativo di sottrarsi alla cattura, l’uomo aveva opposto violenta resistenza agli agenti, causando lesioni a un operatore della Polizia Locale e aggredendo anche un familiare della vittima.

L’attività investigativa della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha consentito di ricostruire i fatti e di trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria che ha disposto la custodia dell’arrestato in attesa del giudizio per direttissima.

All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto in relazione all’ipotesi di rapina, disponendo la traduzione dell’indagato presso la casa circondariale di Poggioreale in attesa del successivo rito abbreviato.

Il Collegio giudicante ha poi disposto la misura degli arresti domiciliari con divieto di allontanarsi dall’abitazione e di comunicare con persone diverse dai conviventi.