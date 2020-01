‘Scienza da Record!’ a Città della Scienza

Dal 25 al 26 gennaio a Napoli

Sabato 25 e domenica 26 gennaio presso il museo interattivo di Città della Scienza di Napoli si parlerà di ‘record scientifici’ con il nostro weekend intitolato ‘Scienza da Record!‘.

I Record sono molto più che pura e semplice nozionistica. Ci insegnano l’unicità del patrimonio genetico non solo dell’Homo sapiens, ma di tutte le specie viventi, animali e vegetali in quanto i record traggono le loro basi nella genetica e nella continua interazione dei geni con l’ambiente.

Essere fuori ‘dalla norma’, dalla curva a campana della statistica, ci rende speciali ed è frutto di mutazioni genetiche irriproducibili a priori.

Se pensando ai record, vi state chiedendo qual è l’animale più pesante al mondo o qual è la velocità massima raggiunta da un uomo sulla Terra, venite a trovarci in questo weekend unico e originale.

Proveremo a rispondere alle vostre curiosità scientifiche e andremo a caccia dei Record Scientifici più interessanti in campo biologico e astronomico.

Tra le attività a tema vi segnaliamo ‘SuperForzuti’: in cui scoprire chi sono gli esseri umani più forti del mondo! Possono sollevare, tirare, sopportare carichi enormi, molto più pesanti del loro corpo. Spesso partecipano a competizioni per dimostrare chi è il più potente tra loro.

‘Sistema Solare da Record!’ Il sistema Solare è composto da 8 pianeti, pianeti nani e tanti altri oggetti celesti, come gli asteroidi, che ruotano attorno a una sfera di gas incandescente, la stella Sole. In questo laboratorio sarà possibile conoscere i record e le curiosità scientifiche della nostra ‘casa’ astronomica.

Ed infine ‘Dentoni da spavento…’ la dimostrazione scientifica interattiva, in compagnia di una guida esperta, per comprendere le diverse funzionalità dei denti nel regno animale che vanno oltre la semplice capacità di sminuzzare il cibo per facilitarne l’assorbimento dei nutrienti per il corpo.

Come sempre sarà possibile effettuare visite guidate al Museo interattivo sul corpo umano Corporea e alle mostre Mare, Paleomare, Insetti &Co, Bike_it.

Vi aspettiamo nei nostri weekend ricchi di scienza e divertimento!

Biglietteria

Science Centre

Adulti €10,00

Ridotto bambini e ragazzi, 3 – 17 anni, e over 65 €7,00

Planetario

Ingresso unico adulti e bambini €5,00

Biglietto integrato Science Centre – Planetario

Adulti €13,00

Ridotto bambini e ragazzi, 3 – 17 anni, e over 65 €10,00

Biglietteria mostra #BIKEIT Biglietto: €5,00

Sconto sul biglietto per chi arriva in bicicletta! Sconto: €4,00 Parcheggio gratuito per le biciclette!

Info su orari ed eventi

dal martedì al sabato ore 9:00 – 17:00

domenica e festivi: ore 10:00 – 18:00

lunedì: chiuso

Contact Centre

contact@cittadellascienza.it

081-7352222

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

