SCIC, un grande progetto sociale per l’integrazione a Napoli

È stato presentato questa mattina in un convegno al Real Albergo dei Poveri il bilancio del Progetto SCIC – Sistema Cittadino per l’Integrazione di Comunità – che a Napoli ha raggiunto importanti obiettivi per l’inclusione sociale, lavorativa ed economica, culturale ed abitativa dei cittadini provenienti da Paesi extraeuropei.

Finanziato dal fondo nazionale per le politiche migratorie e realizzato dal Comune di Napoli in partenariato con soggetti del terzo settore, il progetto ha raggiunto più di 3.000 destinatari.

Alle diverse testimonianze di operatori ed utenti dei servizi si sono aggiunte le analisi e i dati elaborati nel corso degli anni dagli specialisti.