Sci, successo in Val di Fassa per atleti del Comitato Campano-Pugliese

Oltre 600 i partecipanti provenienti da 15 paesi europei e dal Canada e Stati Uniti Paolo Sanelli, sci club Aremogna, il migliore della squadra di 17 giovani in Val di Fassa

Si sono concluse domenica le quattro gare organizzate dal Comitato Campano-Pugliese in Val di Fassa, Trentino, grazie alla collaborazione di cinque club, sci club 3punto3, Posillipo Aremogna, 3000 ski race e sci club Napoli, e riservate alle categorie aspiranti e juniores maschili e femminili.

Dal 9 al 12 gennaio si sono disputati 2 slalom al quale si sono iscritti in tutto 346 concorrenti, 104 atlete di cui 54 italiane e 242 atleti di cui 150 italiani, e 2 giganti in cui si sono presentati al cancelletto di partenza 296 atleti, 96 nella categoria femminile di cui 46 italiane e 200 in quella maschile tra i quali 114 italiani.

Il Comitato Campano-Pugliese ha partecipato con una squadra di ben 17 atleti under 21 portacolori di tre sci club del nostro comitato.

Antonio Barulli, Presidente del Comitato CAM-PUG, ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti del numero di iscritti a queste gare, ma anche della folta partecipazione di stranieri da ben 15 Paesi, per gran parte europei, ma anche provenienti dal Canada e Stati Uniti. Un successo per l’organizzazione, ma anche per gli atleti che hanno avuto la possibilità di ottenere eccellenti risultati e confrontarsi con atleti di grande valore. Paolo Sanelli dello sci club Aremogna è stato il migliore del team del Comitato in tutte le competizioni in programma collezionando un quarto e un sesto posto assoluto in Gigante e un quinto e un quattordicesimo posto nello slalom e, risultato che ci inorgoglisce, per ben tre volte è stato il primo degli italiani in gara.

L’organizzazione di queste gare rientra nel ‘Progetto Giovani’ del Comitato, partito lo scorso anno, che prevede la creazione una base ‘satellite’ a Pozza di Fassa, in Trentino, dove gli atleti avranno la possibilità di allenarsi con un team a disposizione e disputare gare senza troppi spostamenti.

Per lo sci club SC Aremogna hanno partecipato: Giuliana Ferrara e Asia Verlingieri, Giorgio d’Aristotile, Alessandro Iarussi, Leonardo Iarussi, Dominic Ferrara, Sebastiano Lentini, Manuel Rucci.

I portacolori dello sci club Posillipo sono stati: Gustavo Baculo, Stefano Brancaccio, Sergio Brancaccio, Gianfilippo Filippini, Giovanni Montoro, Niccolò Troiano e Niccolò Vitto Massei e dello sci club Settecolli Luigi Attanasio che tanti successi ha ottenuto nelle FIS che sono state disputate in Argentina la scorsa estate

Gli atleti sono stati premiati dal delegato FISI responsabile degli osservati Centro Sud Italia, Ruggero Muzzarelli, dal responsabile del progetto Giovani del comitato, Andrea Barulli, e dal dirigente del Posillipo, Andrea Buffardi alla presenza del Presidente del comitato CAM PUG, Antonio Barulli.