Schiboni: Vicinanza a famiglia militari morti incidente Sabaudia (LT)

Dolore e sgomento per la tragedia che si è verificata questa mattina a Sabaudia, dove un aereo del 70esimo Storno dell’Aeronautica Militare è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo, provocando la morte dei due militari a bordo, impegnati in una missione di addestramento.

Esprimo la mia vicinanza alla famiglia delle vittime e a tutta l’Aeronautica Militare in questo momento drammatico.