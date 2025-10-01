Schiboni: Vicinanza a famiglia militari morti incidente Sabaudia (LT)

70° Storno dell’Aeronautica Militare precipita nel Parco Nazionale del Circeo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Dolore e sgomento per la tragedia che si è verificata questa mattina a Sabaudia, dove un aereo del 70esimo Storno dell’Aeronautica Militare è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo, provocando la morte dei due militari a bordo, impegnati in una missione di addestramento.
Esprimo la mia vicinanza alla famiglia delle vittime e a tutta l’Aeronautica Militare in questo momento drammatico.
Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.