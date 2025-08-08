Schiboni sulla Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’8 agosto si celebra la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

Il pensiero va al 1956 quando, a causa dello scoppio nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, 262 minatori, di cui 136 italiani, persero la vita.

Il ricordo dei nostri connazionali vittime di quella tragedia ripropone la centralità del lavoro, e della sicurezza sul lavoro, quale elemento fondamentale di ogni azione e intervento che, come istituzioni, abbiamo il dovere di mettere in atto per la salvaguardia delle nostre comunità.

Migliorare le opportunità di lavoro, ridurre la disoccupazione, assicurare ai lavoratori in qualsiasi settore, adeguate misure di prevenzione e tutela sono una priorità su cui come Regione Lazio stiamo investendo importanti risorse e massimo impegno.