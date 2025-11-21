Schiboni: Regione Lazio in prima linea su emergenza Torre dei Conti

L’Assessore: ‘La Regione Lazio non farà mancare il proprio sostegno a lavoratori e imprese’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina presso la sede della Regione Lazio si è svolta una riunione sulla crisi occupazionale legata all’emergenza Torre dei Conti di Roma.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore alle Attività produttive e Pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, i rappresentanti di CGIL FILCAMS, FISASCAT CISL, UILTUCS, Confcommercio Roma, Confesercenti Lazio e CNA Roma oltre al Dirigente regionale dell’Area ammortizzatori sociali, Francesco Costanzo.

Il crollo della Torre avvenuto il 3 novembre, in cui ha tragicamente perso la vita Octay Stroici, l’operaio di 66 anni impegnato nel restauro della struttura e rimasto oltre 11 ore sotto le macerie, rappresenta una ferita aperta non solo per la Capitale ma per tutta la regione ed ha comportato l’attivazione di una serie di misure, tra cui l’attivazione, tramite ordinanza sindacale della zona rossa, che si stanno ripercuotendo sulle attività turistico commerciali ricadenti nella zona.

Le opere di messa in sicurezza, che dovrebbero partire la prossima settimana, sono fondamentali e non prescindibili sotto il profilo dell’incolumità pubblica che era e resta prioritaria. Tuttavia, questi lavori, nonché il futuro stesso della Torre, hanno dei tempi che si ripercuoteranno sulle imprese, operanti per lo più nel settore della ristorazione e dell’alberghiero, e su un bacino di circa 250 lavoratori.

L’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Giuseppe Schiboni, dichiara: