Schiboni: prossima convocazione ESSETI Farmaceutici Pomezia (RM)

L’azienda versa in gravi condizioni economico-finanziarie

Questa mattina, presso la sede della Regione Lazio, in accordo con il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, sono stati ricevuti i rappresentanti sindacali della FILCTEM CGIL Roma Sud Pomezia Castelli – UILTEC UIL Regionale, congiuntamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, per discutere delle gravi condizioni economico-finanziarie in cui versa l’Azienda Esseti Farmaceutici di Pomezia.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione e Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici e il Dirigente regionale dell’area ammortizzatori sociali, Francesco Costanzo.

Ad oggi, stando quanto appreso, circa 130 lavoratori, non hanno percepito la tredicesima mensilità e lo stipendio di dicembre.

Una situazione che grava su decine di famiglie e rischia di trasformarsi in allarme sociale qualora non si trovasse a breve una soluzione in termini di continuità per la salvaguardia occupazionale.

L’Assessore Schiboni ha dichiarato: