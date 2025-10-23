Schiboni: Bene crescita redditi Lazio, ma ridurre divario di genere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La crescita occupazionale è senz’altro un dato incoraggiante e che in termini di prospettiva chiama in causa la necessità di un suo consolidamento e di un ulteriore rilancio.

È da considerarsi significativa l’analisi dei risultati emersi dallo studio della CISL del Lazio su dati CAF CISL studio parametrato su un campione di 60 mila contribuenti che evidenzia luci e ombre del sistema retributivo nella nostra regione.

Lo dichiara l’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.

L’Assessore Giuseppe Schiboni conclude:

Per ridurre il divario retributivo di genere occorre intervenire su piani diversi ma complementari.

Cominciando con l’agire su determinati fattori alla base del gender gap quali la cultura, la famiglia, il lavoro, l’istruzione e la famiglia.

Fondamentale, quindi, procedere con azioni e programmi dedicati e multidisciplinari, volti a creare i presupposti per lo sviluppo di pari opportunità di genere e generazionale.

Come Regione lo stiamo facendo attraverso bandi e piani in grado di superare in ogni settore quelle barriere che ancora oggi rappresentano un freno alla piena realizzazione economica e professionale delle lavoratrici: dal rafforzamento del sistema ITS, agli incentivi all’occupazione femminile, alle start up, alle imprese.

L’obiettivo, insomma, è quello di dare alle donne parità di accesso al mondo del lavoro e parità salariale rispetto alla componente maschile.

In questo contesto, l’analisi introdotta dalla CISL, in particolare, e la stretta e costante collaborazione ed interlocuzione con le parti sindacali e datoriali, rappresentano uno stimolo e una base dalla quale partire per trovare soluzioni sempre più rapide e incisive per il benessere delle nostre comunità.