Schiavo su conferimento Leone d’oro di Venezia al Cardinale Sepe

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricevuto a Napoli il ‘Gran Premio internazionale Leone d’oro di Venezia’ dalle mani del Console della Federazione Russa in Napoli e Presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo.

A premiarlo anche il Presidente della Fondazione ‘Leone d’Oro’ Sileno Candelaresi.

La consegna del prestigioso premio “alla carriera” si è svolta stamane, 3 ottobre, presso il Tempio dell’Incoronata, Basilica Pontificia, di Capodimonte.

L’ex Arcivescovo di Napoli Sepe è stato insignito del riconoscimento per l’impegno e i nobili obiettivi conseguiti sia nella sua missione pastorale che umanitaria.

La commissione del Gran Premio Internazionale, di cui Vincenzo Schiavo è Vicepresidente, non ha avuto dubbi nel premiarlo per le sue molteplici attività.

Ha affermato Vincenzo Schiavo:

Il Cardinale Sepe merita questo riconoscimento per tutto quello che fatto: per aver denunciato la presenza di malavita e averla ammonita con vibranti rimproveri, per come ha aiutato i poveri e per come sia riuscito, con i vari pranzi di Natale di Pasqua, a raccogliere fondi importanti destinati in opere di misericordia, a favore dei bambini ricoverati nei reparti oncologici o per i bisognosi.

Ha fatto tanto per la nostra chiesa. Per quanto mi riguarda non è stato solo il mio pastore, la sua opera è stata una grande scuola di carità, mi ha indicato la strada da percorrere.

Anche per questo ho sostenuto fortemente la sua candidatura: l’opera di Crescenzio Sepe ha lasciato un segno a Napoli e questi sono gli esempi che servono ai napoletani, non dimenticando che servono pure per confortare l’economia sana di questa città.