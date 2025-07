‘Schegge di attimi perduti’: il nuovo romanzo di Michele Vario

Tra frammenti d’identità e silenzi adolescenziali

Riceviamo e pubblichiamo.

Con ‘Schegge di attimi perduti‘, edito da Graus Edizioni, il prof. Michele Vario firma un’opera letteraria densa, lucida e profondamente umana, che si addentra nei territori vulnerabili dell’adolescenza con sguardo clinico e scrittura calibrata.

Non un semplice romanzo di formazione, ma un’indagine emotiva e psicologica che restituisce dignità narrativa a un’età spesso semplificata, fraintesa o idealizzata.

Il protagonista, Lorenzo, è un liceale silenzioso e introverso, testimone quasi invisi-bile di un mondo che cambia senza preavviso e senza pietà. La separazione dei genitori – evento apparentemente privato – diventa detonatore emotivo e riflesso di un disagio collettivo.

La quotidianità si frammenta in episodi minimi ma significativi: un rifiuto amoroso, il bullismo, una partita di calcetto che si trasforma in umiliazione. Ogni gesto, ogni dialogo, ogni silenzio diventa scheggia viva che incide la coscienza, lasciando segni che il tempo non riesce a levigare.

Michele Vario si distingue per uno stile preciso e raffinato, in cui la tensione narrativa si intreccia con un profondo rigore psicologico. La struttura frammentaria del romanzo – una sequenza di quadri emotivi, più che capitoli – crea un ritmo sincopato, quasi musicale, capace di restituire la discontinuità dell’esperienza interiore adolescenziale.

Non c’è alcuna ricerca di facile empatia o sentimentalismo: ‘Schegge di attimi perduti’ è un testo che chiede attenzione e partecipazione, che interpella il lettore su cosa significhi davvero diventare sé stessi in un tempo in cui tutto – relazioni, corpo, desideri, certezze – è in continua ridefinizione.

Graus Edizioni, già apprezzata per il romanzo da cui è tratto il film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, conferma con questa pubblicazione la volontà di proporre opere che coniughino qualità letteraria e profondità di sguardo.

‘Schegge di attimi perduti’ si rivolge a lettori maturi, a chi conosce il valore di un romanzo che non fornisce risposte, ma moltiplica le domande. A chi sa riconoscere, nella frammentazione del presente, i segni nascosti di un’identità in costruzione.

Disponibile in libreria e su tutti i principali store online.