‘Scena con delitto’ al Teatro Spazio 18b

In programma dal 15 al 31 dicembre a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna il giallo di Natale in scena al Teatro Spazio 18b di Roma, dal 15 al 31 dicembre, con Scena con delitto diretto da Massimo Roberto Beato.

1934. Venezia, Italia. Sono in corso le prove per la messa in scena del ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand per la prima edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia, quando Lily Spencer, anziana attrice della compagnia, viene trovata assassinata in casa sua.

Si ritiene che il colpevole sia un giovane, James Bentley, in attesa di essere giustiziato, in quanto accusato di aver ucciso l’attrice che gli affittava una camera.

Hercule Poisson, che nel processo fa parte della giuria, lo ritiene innocente, e si oppone agli altri giurati facendo così venir meno l’unanimità richiesta per il verdetto di condanna. Il processo dovrà perciò essere rifatto. Convinto che il vero colpevole si nasconda tra i membri di una compagnia teatrale, la stessa cui apparteneva la donna assassinata, Poisson, facendosi credere un’anziana attrice, ottiene una scrittura e inizia le sue indagini in un vecchio e decadente teatro.

‘Scena con delitto’

con Jacopo Bezzi, Massimo Roberto Beato, Veronica Rivolta, Jacopo Uccella

con le voci di Daniela Barra, Evelina Nazzari

Assistente alla regia Davide Mario Lo Presti

Luci e fonica Federico Malvaldi

Organizzazione Ferrante Cavazzuti

Regia di Massimo Roberto Beato

Orario spettacoli

dal giovedì al sabato ore 20:30

domenica ore 18:00

Biglietto

intero €18,00

ridotto €13,00

tessera associativa €2,00

Teatro Spazio 18b

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 Roma zona Garbatella

Prenotazione obbligatoria

tel 06-92594210 WhatsApp 333-3305794

Serata Speciale Capodanno doppia replica

ore 19:00 con aperitivo, ore 21:30 con cena buffet

a seguire brindisi di mezzanotte